Fenerbahçe'nin radarındaki genç yetenek Benfica'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin transfer radarındaki Arjantinli genç yetenek, Benfica'ya gidiyor.Portekiz basınında çıkan habere göre, Arjantin liginde forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu German Conti ile Benfica'nın anlaşması an meselesi ve son prosedürler tamamlanıyor.Habere göre Portekiz ekibi, Atletico Colon'a 4.5 - 5 milyon Euro civarı bonservis ödeyecek.Benfica'nın genç yıldızla 2023'e kadar sözleşme imzalayacağı da aktarılan bilgiler arasında.Arjantin Temsilcisi Colon'un kaptanlık bandını da taşıyan Conti, bu sezon 23 maçta forma giydi ve 2 gol ve 1 asist ile oyandı.