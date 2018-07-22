Jack Wilshere transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, o bölge için Brezilyalı futbolcu Ramires'le de temaslarını sürdürüyor.Çin Ligi'nde Jiangsu Suning forması giyen 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulüp teklif sunarken, son iddia İtalya'dan geldi.Corriere dello Sport'a göre; Lazio, genç yıldızı Milinkovic-Savic'in satılması halinde Ramires'i kadrosuna katacak.Çin kulübü Jiangsu Suning ile sözleşmesi devam eden Ramires'in Avrupa'ya dönme isteğini de yönetime ilettiği ve kısa süre içinde deneyimli orta sahanın yeni adresinin belli olacağı belirtildi.