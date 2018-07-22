  •  
    Xavi, Beşiktaşlı yıldızın transferi için devrede!
  •  
    Süper Lig'e transferi AN meselesi! Bedavaya...
  •  
    Galatasaray'dan sürpriz Robinho hamlesi var!
  •  
    İşte Damien Comolli'nin Barcelona'ya teklifi!..
  •  
    Cengiz Ünder'e tam 40 milyon euroluk rakip!..

Fenerbahçe'nin planına, Lazio engeli!

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden Ramires için İtalya'dan flaş bir iddia geldi. Lazio'nun, Brezilyalı futbolcunun transferinde son aşamaya geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin planına, Lazio engeli!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2018 12:41
Jack Wilshere transferinde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, o bölge için Brezilyalı futbolcu Ramires'le de temaslarını sürdürüyor.

Çin Ligi'nde Jiangsu Suning forması giyen 31 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulüp teklif sunarken, son iddia İtalya'dan geldi.

Corriere dello Sport'a göre; Lazio, genç yıldızı Milinkovic-Savic'in satılması halinde Ramires'i kadrosuna katacak.

Çin kulübü Jiangsu Suning ile sözleşmesi devam eden Ramires'in Avrupa'ya dönme isteğini de yönetime ilettiği ve kısa süre içinde deneyimli orta sahanın yeni adresinin belli olacağı belirtildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için