RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?



Fenerbahçe'nin Kasımpaşa karşısındaki mücadelesinin 17. dakikasında sarı lacivertli ekip penaltı bekledi.Sinan Gümüş, ceza sahası içerisinde önüne düşen topu Yusuf Erdoğan'dan kurtarmak için aşırdığı sırada yerde kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ve futbolcular, penaltı için itirazda bulundu.Oyun durduğu sırada hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi için tacı kullandırmadı ve bekledi. VAR'dan gelen 'bir şey yok' kararı üzerine Halis Özkahya oyunu devam ettirdi."Fenerbahçe bir ofsayttan sayılmayan golü var, ofsayttı ve bir verilmeyen penaltısıyla ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. Bu VAR penaltısıydı. Halis Hoca görmeyebilir. VAR'daki Zorbay Hoca'nın bir temas var deyip çağırması lazım. Ayağa net bir temas var. Gri falan değil. VAR'ın ısrarla çağırması lazım. Halis Özkahya'nın lehine de oldu bu 2-0'lık ilk yarı skoru."