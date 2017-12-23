Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i | Konya FB maçı saat kaçta?

İyi başlayamadığı ligin son haftalarında arka arkaya aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, zirve yarışına ortak oldu. Ligde geride kalan 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe , 32 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer alıyor.

Genel Bilgiler



- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -7 averaj ile 15. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 32 puan 14 averaj ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.



- Ev sahibi takımda Abdou Traore sakatlığı , misafir takımda ise Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.



- 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.



- Son 10 yılda, Mehmet Özdilek ile Aykut Kocaman 10 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMehmet Özdilek yönetimindeki takımlar 2 , Aykut Kocaman yönetimindeki takımlar4 galibiyet elde ederken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.



Ev Sahibi



- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.



Konuk Ekip



- 6 golle deplasmanda en az gol yiyen takımı.



- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.



- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 50 maçta 26 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.



Son Karşılaşmalar



- Atiker Konyaspor 3, Fenerbahçe 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.



- Atiker Konyaspor 11 gol atarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi.



- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.



- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.



- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.



- Atiker Konyaspor 4 ve Fenerbahçe 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.







- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -7 averaj ile 15. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 32 puan 14 averaj ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda Abdou Traore sakatlığı , misafir takımda ise Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.- Son 10 yılda, Mehmet Özdilek ile Aykut Kocaman 10 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMehmet Özdilek yönetimindeki takımlar 2 , Aykut Kocaman yönetimindeki takımlar4 galibiyet elde ederken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.- 6 golle deplasmanda en az gol yiyen takımı.- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 50 maçta 26 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.- Atiker Konyaspor 3, Fenerbahçe 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Atiker Konyaspor 11 gol atarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Atiker Konyaspor 4 ve Fenerbahçe 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.

Konya'da oynanacak maçta Fenerbahçe ve Konyaspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 19.30'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....SerkanSkubicSelimFilipovicFerhatJonssonMokeÖmerMehdiMilosevicEzekielVolkanDirarIslaNetoİsmailJosefTopalAatıfGiulianoValbuenaSoldadoAtiker Konyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14 puan toplayarak haftaya 14. sırada girdi.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Konyaspor-Fenerbahçe maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.