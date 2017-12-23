Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i | Konya FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maçın 11'lerini merak edenler haberimizden faydalanabilir. İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu ve son gelişmeler...

23 Aralık 2017 02:24
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i | Konya FB maçı saat kaçta?
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı 11'leri burada! Konya'da oynanacak maçta Fenerbahçe ve Konyaspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 19.30'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor

Serkan
Skubic
Selim
Filipovic
Ferhat
Jonsson
Moke
Ömer
Mehdi
Milosevic
Ezekiel

Fenerbahçe

Volkan
Dirar
Isla
Neto
İsmail
Josef
Topal
Aatıf
Giuliano
Valbuena
Soldado

İyi başlayamadığı ligin son haftalarında arka arkaya aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen sarı-lacivertli ekip, zirve yarışına ortak oldu. Ligde geride kalan 16 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan Fenerbahçe, 32 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde 2. sırada yer alıyor.
Atiker Konyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14 puan toplayarak haftaya 14. sırada girdi.



KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇININ YAYINLANACAĞI KANAL? Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Konyaspor-Fenerbahçe maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- Süper Lig 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 14 puan -7 averaj ile 15. sırada yer alan Atiker Konyaspor, 32 puan 14 averaj ile 2. sırada yer alan Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda Abdou Traore sakatlığı , misafir takımda ise Martin Skrtel, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 41.981 kişi kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

- Son 10 yılda, Mehmet Özdilek ile Aykut Kocaman 10 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlardaMehmet Özdilek yönetimindeki takımlar 2 , Aykut Kocaman yönetimindeki takımlar4 galibiyet elde ederken 4 maçta beraberlikle sonuçlandı.

Ev Sahibi

- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 24 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- 6 golle deplasmanda en az gol yiyen takımı.

- 6 maçla en fazla beraberlik alan 3 takımdan biri.

- Hakem Fırat Aydınus yönetiminde çıktığı 50 maçta 26 galibiyet, 13 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Atiker Konyaspor 3, Fenerbahçe 6 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Atiker Konyaspor 11 gol atarken, Fenerbahçe 17 golle karşılık verdi.

- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 6 maçta karşılıklı gol olurken, 4 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 6 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Atiker Konyaspor 4 ve Fenerbahçe 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.



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