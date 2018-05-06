Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i, Fenerbahçe Bursaspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

oynanacak maçta Fenerbahçe ve Bursaspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 16.00'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....VolkanŞenerNeustadterSkrtelHasanTopalJosefDirarGiulianoAatıfSoldadoHarunBarışErtuğrulTitiBehichShehuBaduEkokoBatallaYusufSowSüper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, Bursa temsilcisi karşısında galibiyet serisine devam etmeye çalışacak.Ligde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe, 32. haftaya 63 puanla 3. sırada girdi.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nabil Dirar'ın oynaması beklenmiyor. Fenerbahçe'de sakatlığı süren Dirar'ın yanı sıra Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri durumunda 33. hafta Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Kümede kalma yolunda geçen hafta Atiker Konyaspor'u 2-1 yenerek büyük bir adım atan Bursaspor'un ise 39 puanı var. Bursa temsilcisi, İstanbul'da kazanması durumunda diğer maçların sonucuna bakmadan bitime 2 hafta kala Süper Lig'de kalmayı garantileyecek.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 32. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Bursaspor maçı naklen yayınlanacak.6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe-Bursaspor maçı 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.(66) Galatasaray(65) Başakşehir(63) Fenerbahçe(62) BeşiktaşGöztepe 5-0 Kardemir KarabüksporSivasspor 1-0 GençlerbirliğiKayserispor 1-2 AlanyasporAntalyaspor 1-2 TrabzonsporKasımpaşa 1-4 FenerbahçeYeni Malatyaspor 0-0 AkhisarsporOsmanlıspor 1-4 Medipol BaşakşehirGalatasaray 2-0 BeşiktaşBursaspor 2-1 Atiker KonyasporM.Başakşehir 20:00 DG SivassporK.Karabükspor 16:00 A.KonyasporA.Alanyaspor 19:00 OsmanlısporTrabzonspor 19:00 KasımpaşaGençlerbirliği 16:00 AntalyasporFenerbahçe 16:00 BursasporBeşiktaş 16:00 KayserisporAkhisarspor 19:00 GalatasarayGöztepe 20:00 E.Yeni MalatyasporSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde 98. kez karşı karşıya gelecek.Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.