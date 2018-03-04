Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i Fenerbahçe Akhisarspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Ligde geride kalan 23 haftada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgiyle 44 puan toplayarak averajla Beşiktaş'ın ardından 4. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, son 3 lig maçını gol yemeden kazanan ve 30 puanla 11. basamakta bulunan Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Akhisarspor 12. randevuda

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 12. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 11 maçta Fenerbahçe 6, Akhisarspor 4 galibiyet aldı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Sarı-lacivertlilerin 21 golüne, yeşil-siyahlılar 13 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında Manisa'da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



- İstanbul'daki maçlar



Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 5 lig maçında Fenerbahçe 3, Akhisarspor bir galibiyet aldı, bir müsabaka da berabere bitti.



Kadıköy'de Fenerbahçe 'nin 12 golüne, Akhisarspor 5 golle yanıt verdi.



Geçen sezon İstanbul'daki karşılaşmayı Fenerbahçe 3-1 kazandı.





oynanacak maçta Fenerbahçe ve Akhisarspor'un 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....KameniIslaNeustadterSkrtelHasan AliMehmet TopalJosefDirarGiulianoValbuenaFernandaoLukacLopesCanerMustafaÖmerSissokoErayMuğdatSonerLarssonSelezynovile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında sezonun ilk yarısında Manisa 19 Mayıs Stadı'nda yapılan maçı yeşil-siyahlı ekip 1-0 kazanmıştı.Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 24. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Akhisarspor maçı naklen yayınlanacak.4 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe-Akhisarspor maçı 4 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.Bursaspor 1-0 KayserisporKasımpaşa 1-1 OsmanlısporBaşakşehir 2-0 GöztepeKarabükspor 0-7 GalatasarayAntalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 AkhisarsporTrabzonspor 20:00 BeşiktaşAlanyaspor 20:00 BaşakşehirSivasspor 13:30 KasımpaşaOsmanlıspor 16:00 BursasporBeşiktaş 19:00 GençlerbirliğiKayserispor 13:30 KarabüksporGöztepe 13:30 AntalyasporGalatasaray 19:00 KonyasporAkhisarspor 20:00 TrabzonsporMalatyaspor 20:00 FenerbahçeSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı'de üç futbolcu, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra Beşiktaş ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kırmızı kart gören kaleci Volkan Demirel ve Alper Potuk takımlarını yalnız bırakacak.Ligin 23. haftasındaki Beşiktaş derbisinden sonra 1 maç ceza verilen Jose Fernandao, cezasını Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş müsabakasında çekti. Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Aykut Kocaman'ın şans vermesi durumunda Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında formasını terletebilecek.Öte yandan'de İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, müsabakada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayamayacak., bu sezon iç sahada çıktığı son 9 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.Bu sezon sahasındaki tek yenilgisini 4. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında yaşayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.Sarı-lacivertliler ayrıca bu sezon iç sahadaki golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor.Sahasında bu sezon yaptığı 11 lig maçında 29 gol kaydeden, müsabaka başına 2,63 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.Kadıköy'de bu sezon çıktığı lig maçlarının tamamında 2 ve üstü gol atma başarısı gösteren, hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamadı. Sarı-lacivertliler, bu sezon kalesinde gördüğü 27 golün 16'sını iç sahada yedi., ayrıca bu sezonki 23 lig maçının 21'inde gol sevinci yaşadı. Son 14 lig maçında rakip fileleri havalandıran sarı-lacivertli takım, bu sezon sadece sezonun ilk yarısındaki Teleset Mobilya Akhisarspor ve Galatasaray karşılaşmalarında gol bulamadı.'nin Brezilyalı santrforu Jose Fernandao, Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı oynadığı 5 lig maçında 5 gol attı.Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun devre arasında Bursaspor'a transfer olan Fernandao, Akhisar temsilcisinin filelerini yeşil-beyazlı formayla 3 karşılaşmada 2 kez havalandırdı.Brezilyalı oyuncu, 2015-2016 sezonu başında transfer olduğu'de ise Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı 2 lig müsabakasında 3 kez gol sevinci yaşadı.Ligdeki son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0'lık skorlarla mağlup eden yeşil-siyahlı takım, 270 dakikadır kalesinde gol görmüyor.Teleset Mobilya Akhisarspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında 1-0 öne geçtiği müsabakada Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu.Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.Eksik futbolcunun bulunmadığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamayacak.