Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i | Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kadroları

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe 'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetini elde etti.



Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti.



Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla aldı.









24. HAFTA FİKSTÜRÜ



2 MART CUMA

Bursaspor 20:00 Kayserispor



3 MART CUMARTESİ



Kasımpaşa 13:30 Osmanlıspor

Başakşehir 16:00 Göztepe

Karabükspor 19:00 Galatasaray



4 MART PAZAR



Antalyaspor 13:30 Sivasspor

Gençlerbirliği 13:30 Alanyaspor

Konyaspor 16:00 Malatyaspor

Fenerbahçe 19:00 Akhisarspor



5 MART PAZARTESİ



Trabzonspor 20:00 Beşiktaş



SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.



İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.



Sarı-lacivertli rakibini, Vodafone Park'ta konuk edecek Beşiktaş, 23 Mart 1941'deki özel karşılaşmayı 7-1 kazandı. Beşiktaş, 6 Ocak 1990'da'yi 5-1 yenerek ligde rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetini elde etti.ise Beşiktaş karşısında en farklı skorlu galibiyetini 6 Aralık 1958'de oynanan özel maçta 7-0'lık skorla elde etti.Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 7 Mart 1976 ve 7 Ekim 2012'de 3-0'lık sonuçlarla aldı.Bursaspor 20:00 KayserisporKasımpaşa 13:30 OsmanlısporBaşakşehir 16:00 GöztepeKarabükspor 19:00 GalatasarayAntalyaspor 13:30 SivassporGençlerbirliği 13:30 AlanyasporKonyaspor 16:00 MalatyasporFenerbahçe 19:00 AkhisarsporTrabzonspor 20:00 BeşiktaşSüper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

oynanacak maçta Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'lerini sizler için hazırladık. Fenerbahçe'de hangi isimler sahada olacak? Saat 19.00'da başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçtan önce Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı ve dün akşam mide rahatsızlığı geçiren Oğuzhan Özyakup kadrodan çıkartıldı.Fabri, Gökhan, Vida, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Tolgay, Babel, LoveKameni, Isla, Neustaedter, Luis Neto, İsmail, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Aatıf , Giuliano, FernandaoSüper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-FenerSiyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda rakiplerine büyük üstünlük kurdu.Dolmabahçe'de oynadığı lig maçlarında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, bu sezonki 10 müsabakada 7 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Siyah-beyazlı takım iç sahadaki namağlup serisini rakibi karşısında da sürdürmeye çalışacak.Beşiktaş ayrıca, ev sahibi takım sıfatıyla ligde oynadığı son 37 maçta ise 30 galibiyet, 7 beraberlik aldı, sahadan puansız ayrılmadı.Beşiktaş, Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynadığı iki karşılaşmada rakibini mağlup edemedi.Siyah-beyazlı ekibe biri lig, diğeri Türkiye Kupası olmak üzere iki maçta konuk olan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlikle sahadan ayrıldı.Beşiktaş, sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Galatasaray maçını ise 3-0 kazandı.Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde kart cezalısı iki önemli oyuncusundan yoksun mücadele edecek.Atiker Konyaspor deplasmanında sarı kart gören Pepe ve Anderson Talisca, kritik derbide forma giyemeyecek.Beşiktaş'ta 4 oyuncu Fenerbahçe maçına sarı kart ceza sınırında çıkacak.Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Adriano Correia ile Gary Medel, derbide sarı kart görmeleri halinde Trabzonspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında derbi maçta Beşiktaş'a konuk olacak.Süper Lig'de 15 haftadır yenilmeyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik virajda Beşiktaş'la karşılaşacak.Haftaya 44 puanla 3. sırada giren Fenerbahçe, 4. sıradaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde bulunuyor.Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.Fenerbahçe, Süper Lig'de 15 ve son 21 resmi karşılaşmayı kaybetmedi.Ligde son 15 karşılaşmada yenilmeyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 6 maçı da kazandı.Son mağlubiyetini geride kalan yıl 29 Eylül'de Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan sarı-lacivertli ekip, daha sonra ligde oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik aldı.Sarı-lacivertliler, son 21 resmi maçta ise 15 galibiyet, 6 beraberlikle önemli bir seriye imza attı.Fenerbahçe'de derbi maç öncesi iki eksik futbolcu bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, derbide forma giyemeyecek.Sakatlığını atlatarak hafta içi antrenmanlara başlayan Martin Skrtel ise kadroda yer alacak.Geçen hafta mide rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen kaleci Volkan Demirel de forma giyebilecek.Öte yandan Fenerbahçe'de, İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, derbi maçta Mathieu Valbuena'yı yedekte oturtup yerine Nabil Dirar'ı oynatmayı planlıyor.Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında Valbuena'yla sahaya çıkan Kocaman, bu hafta Fransız yıldızı kenarda bekletecek. Valbeuna'nın yerine, Süper Lig'de ilk kez geçen hafta yedek oturan Dirar'ın ilk 11'de olması bekleniyor.Kocaman, rahatsızlığı geçen Volkan Demirel'i de Carlos Kameni'nin yerine kaleye geçirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kart cezalısı Hasan Ali'nin yerine ise İsmail Köybaşı oynayacak.Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 9 derbiyi de kaybetmedi.Ligde son derbi yenilgisini 27 Eylül 2015'te Beşiktaş karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Fenerbahçe, karşılaşacağı Beşiktaş'a karşı ise oynadığı son 5 resmi maçı da kaybetmedi. Sarı-lacivertliler, son 5 derbide rakibine karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.Fenerbahçe, Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta yenilgi yüzü görmedi.Dolmabahçe'deki yeni statta iki maça çıkan sarı-lacivertliler, birer galibiyet ve beraberlik elde etti.Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile, birbirlerine karşı en farklı skorlu galibiyetlerini yedişer golle elde etti.