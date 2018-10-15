Fenerbahçe'nin milli ara sonrası muhtemel 11'i belli oldu!

GÖZLER SOLDADO'DA

TOPAL'IN YERİNE REYES Mİ, ELJİF Mİ ?

MEHMET EKİCİ, VALBUENA VE ALPER İÇİN SON ŞANS

MUHTEMEL 11

Süper Lig'de 15. sırada bulunan Fenerbahçe, takım içindeki sorunlarla da derinden yaralandı.Kaptan Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı bırakıldı. 3 yardımcı ile yollar ayrıldı. Teknik heyet ve yönetim, gerektiğinde başka isimler için de bu uygulamaya başvurulacak açıklaması yapınca takım içinde huzursuzluk ve tedirginlik yarattı.Bütün bunlara Mehmet Topal'ın ameliyatı da eklenince Teknik Direktör Cocu ve sarı-lacivertli takım için yeniden bir yapılanma ve yeni bir başlangıç yaşanacak.Ulusal Lig için verilen aranın ardından zorlu Sivasspor deplasmanı öncesi Slimani'nin da sakatlığı sürüyor. Slimani ve Mehmet Topal'ın sakatlığı takımın kurgusunda yeniliklere sebep olacak.son maçlarda çift forvet sisteminde ısrar eden Phillip Cocu, Slimani ve Frey'e 11'de şans vermişti. Slimani'nin forması garanti olurken sakatlık engeli geldi.Cocu, Trnava ve Başakşehir maçlarında Slimani ve Frey'e aynı anda 11'de şans vermişti. Hollandalı teknik adam bu taktikle mi devam edecek, tek forvete mi düşecek ? Sivas maçında Cocu'yu zor bir karar bekliyor.Beklenti hazırlık maçında da iyi görünen Soldado'nun oynamasından yana. Golcü oyuncunun katacakları takım için önemli olacak. Frey de eleştirilere aldırmadan çalışmalarını sürdürüyor. Her iki oyuncu da Hollandalı teknik adamın gözüne girebilmek için hırslı bir şekilde çalışıyor.Jailson'un ön liberodaki partneri Reyes de olabilir, Eljif de olabilir. Hatalar yapsa da Reyes üzerinde ısrar eden Cocu'nun Sivas deplasmanında değişikliğe başvurup başvurmayacağı hafta içinde netlik kazanacak. Reyes oynarsa bu kez forvet arkasında Benzia mı, Eljif mi tercihi merak edilecek. 2 maçtır yedek bırakılan Benzia'nın 11'e dönmesi beklenirken, Eljif sol içte de görev alabilir.Performans olarak beklentileri bir türlü karışılayamayan Valbuena, Mehmet Ekici ve Alper Potuk için devre arasına kadar olan süre son şans olarak görülüyor. 3 oyuncu da formlarını yükseltmezse, ocak ayında transfer listesine koyulup kendilerine takım bulmaları istenebilir.Hasan Ali Kaldırım milli maçta bir sakatlık yaşadı ve durumuna bakılacak. Milli oyuncu iyileşse de dinlendirilebilir. Milli takımlarından dönen oyuncularda bir sorun olmazsa ve hafta boyunca yapılacak çalışmalarda bir sakatlık yaşanmazsa Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor deplasmanında şu 11 ile çıkması bekleniyor:Harun, Şener-Neustadter-Skrtel-İsmail, Jailson-Reyes-Eljif, Ayew-Benzia-Soldado