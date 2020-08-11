Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş jesti

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki transferinde Fenerbahçe'den pay alacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'nin Mert Hakan Yandaş jesti
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11 Ağustos 2020 22:38
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş'ın bir sonraki satışından yüzde 5 pay alacaklarını söyledi.

Kanal 58'e konuşan başkan, "Mert Hakan'ın 2. satışından yüzde 5'lik bir payımız var. Fenerbahçe'nin helalleşme ücreti, zorunluluk da yoktu. Mert Hakan'a söz vermiştik. Bizimle sözleşmeyi uzat, istediğin bir kulüp olursa seni bedelsiz göndeririz demiştik. Buna sadık kaldık ikimiz de, Fenerbahçe de yüzde 5 opsiyon verdi. Mesela, sembolik de olsa böyle bir şeyin olması." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.



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