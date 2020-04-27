Fenerbahçe'nin Mensah seferberliği

Fenerbahçe, gelecek sezon öncesi transferde işi sıkı tutuyor, Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran ve Başakşehir'den Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, başka bir yıldız için de görüşmelere devam ediyor. Tecrübeli ismi kadrosuna katma konusunda ısrarcı olan Fenerbahçe, transferde tüm şartları zorlayıp, kısa sürede mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'nin Mensah seferberliği
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27 Nisan 2020 13:25
Son iki sezonda yapılan yanlış transferler ve planlamalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, 2020- 21 öncesi işi sıkı tutuyor.

Önceki transfer dönemlerinde gündemine gelen oyuncular için temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, özellikle Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duruyor.

Başakşehir'den Edin Visca'yı kadrosuna katmayı planlayan Kanarya, Kayserispor'un yıldız isminden de vazgeçmiyor.

BERNARD MENSAH İÇİN LİMİTLER ZORLANACAK

Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulanan 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE TRABZON DA İSTİYOR

Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.

İSTANBUL'A GELMEYE SICAK BAKIYOR

Her fırsatta Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu söyleyen Mensah'ın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

8 ASİST, 3 GOL

Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmaya çıkan Bernard Mensah, yaptığı 8 asistle öne çıktı. Ganalı oyuncu, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

10 numara pozisyonu ile orta sahanın göbeğinde oynayan 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de dikkat çekiyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giyen Bernard Mensah, 74 maça çıktı. Ganalı orta saha, bu 74 lig maçında 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi. 4 kez kızaran 25 yaşındaki oyuncu, 16 da sarı kart gördü.

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