Fenerbahçe'nin mayıs ayı tecrübesi!

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, Spor Toto Süper Lig'de son 3 haftaya taşıdığı şampiyonluk umudunu artırarak sürdürüyor. Son düdüğe kadar yarışın içinde kalmak isteyen Fenerbahçe'de mayıs ayı büyük anlamlar taşıyor.Daha önce kulüp tarihinde 3 kritik şampiyonluğu son anda kaçıran Fenerbahçe, şimdi tam tersi bir tablonun yaşanmasını amaçlıyor. Bu sefer geriden yarışı takip eden sarı-lacivertli takım, geçmiş tecrübeleri iyi biliyor.Aykut Kocaman ve öğrencilerinin mayıs ayı takviminde, önemli fikstürler bulunuyor. İlk olarak bugünkü Beşiktaş derbisi bekleniyor. Kupada kaldığı yerden devam etmesi kararı alınan derbiye ne olursa olsun hazırlanan Fenerbahçe, rakibi sahaya çıkacakmış gibi düşünüyor. Ancak siyah-beyazlılar gelmediğinde de final biletinin önemine vurgu yapılıyor.Kupada her şekilde finale kalıp, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'daki finalde Akhisarspor'un karşısına çıkmayı planlayan sarı-lacivertliler, sezonun ilk kupasını müzesine götürmek istiyor. 4 sene sonra kupa mutluluğunu amaçlayan Fenerbahçe, ligdeki 3 maçını da galibiyetle bitirmeyi hedefliyor. Bursaspor ve Atiker Konyaspor ile evinde, ligden düşen Karabükspor'la da deplasmanda oynayacak olan Aykut Kocaman'ın takımı, 3'te 3 yapıp, rakiplerinden kayıp bekleyecek.Daha önce 2006'da Denizli'de, 2010 ve 2012'de Kadıköy'de şampiyonluk rakiplere kaptırılmıştı. Şimdi ise benzer tablonun kendilerine dönmesini bekleyen sarı-lacivertli ekip, bütün şanslarını değerlendirmek istiyor. Mayıs ayı içerisinde 20 günlük süreçte Beşiktaş maçı da dahil Fenerbahçe 5 tarihi 90 dakika oynayacak.