ÜCRETİ ÇOK GELDİ

Transferde şu ana kadar Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katan Fenerbahçe, Schalke 04 ile olan sözleşmesini uzatmayan Max Meyer'in peşine düştü.Sarı-Lacivertliler'in sportif direktörü Damien Comolli, Alman futbolunun yeni yıldızları arasında gösterilen Meyer'in menajeri Roger Wittmann ile ilk teması kurdu.Sky Sports'un haberine göre, oyuncunun menajeri Wittmann, Meyer'i Premier Lig'e pazarlamak istemesi nedeniyle Comolli'den çok yüksek bir ücret talep etti.Tottenham, Liverpool ve Arsenal'in, genç ve potansiyeli bulunan 22 yaşındaki yıldıza ilgi duyduğu ifade edildi.Marsilya'yla da görüşen Wittmann'ın, yüksek ücret talebi sebebiyle Fransız ekibinin masadan kalktığı belirtildi. Max Meyer için son alternatifin ise Türkiye. Haberde, Premier Lig'den bir takımla anlaşma sağlanamaması halinde, Max Meyer Fenerbahçe'nin yolunu tutabileceği aktarıldı.Merkez orta sahada oynayan Alman yıldız, geçen sezon 28 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.