Fenerbahçe'nin mali darboğazdan çıkış planı: Altay ve Vedat

Koronavirüs salgını nedeniyle ligler askıya alınırken bu durum tüm kulüpleri mali anlamda olumsuz etkiliyor. Bu durumdan en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Fenerbahçe'de ekonomik darboğazdan çıkış için umut oyuncu satışı olurken Vedat Muriç ve Altay Bayındır, Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.Kanarya'nın golcüsü Vedat Muriç, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın listesinde yer alırken bu transfer için sezonun tamamlanması bekleniyor. İngiliz basını Jose Mourinho'nun Kosovalı yıldızı çok istediğini yazmaya devam ederken konuşulan bonservis 20 milyon Euro...Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır da Avrupa takımlarının gözdelerinden.Sheffield United'ın ardından şimdi de Hollanda devi Ajax, 22 yaşındaki kaleciyi transfer listesine aldı. Haberde, Ajax kalecisi Onana'nın Avrupa devlerinden birine transfer olacağı ve Eredivisie ekibinin Kamerunlu kalecinin yerini Altay ile doldurmayı planladığı vurgulanırken gelecek sezon Fenerbahçe'nin kalesini Harun Tekin ile Berke Özer'in koruyacağına değinildi. Fenerbahçe'nin bu transferden beklentisi ise 15 milyon Euro.Fenerbahçe, iki yıldızından toplamda 35 milyon Euro'luk bir bonservis beklerken bu rakam salgın nedeniyle yaşanan mali darboğazda ilaç olacak.