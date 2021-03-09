Fenerbahçe'nin maçı yine ertelendi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Sistem9 Yeşilyurt arasında 27 Şubat'ta oynanması gereken ancak 2 takımın Avrupa kupalarındaki maçları nedeniyle 12 Mart'a ertelenen müsabaka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları gerekçesiyle bir kez daha tehir edildi.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Sistem9 Yeşilyurt ile oynayacağı karşılaşma, takımımızda Kovid-19 pozitif vakalarına rastlanması nedeniyle tehir edilmiştir. Voleybolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



