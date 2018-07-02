  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Phillip Cocu ile sürdüren Fenerbahçe'nin, hazırlık maçı programı belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2018 14:41
Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve bu sezon Topuk Yaylası'nda kamp yapmayacak olan Fenerbahçe'de oynanacak hazırlık maçlarının programı belli oldu.

COCU İLE İLK MAÇ: İSTANBULSPOR!

Phillip Cocu yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe ilk hazırlık maçına, 7 Temmuz Cumartesi günü, Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor karşısında çıkacak.

İstanbulspor maçının ardından İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek olan sarı - lacivertliler, kampı burada sürdürecek.

İşte Fenerbahçe'nin maç programı:

7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

10-18 Temmuz arası İsviçre'nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı

14 Temmuz Cumartesi - Lozan FK

18 Temmuz Çarşamba - Fulham

21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

1 Ağustos Çarşamba - Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için