Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ve bu sezon Topuk Yaylası'nda kamp yapmayacak olan Fenerbahçe'de oynanacak hazırlık maçlarının programı belli oldu.
COCU İLE İLK MAÇ: İSTANBULSPOR!
Phillip Cocu yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe ilk hazırlık maçına, 7 Temmuz Cumartesi günü, Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor karşısında çıkacak.
İstanbulspor maçının ardından İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek olan sarı - lacivertliler, kampı burada sürdürecek.
İşte Fenerbahçe'nin maç programı:
7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
10-18 Temmuz arası İsviçre'nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı
14 Temmuz Cumartesi - Lozan FK
18 Temmuz Çarşamba - Fulham
21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
1 Ağustos Çarşamba - Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
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COCU İLE İLK MAÇ: İSTANBULSPOR!
Phillip Cocu yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe ilk hazırlık maçına, 7 Temmuz Cumartesi günü, Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor karşısında çıkacak.
İstanbulspor maçının ardından İsviçre'nin Lozan şehrine gidecek olan sarı - lacivertliler, kampı burada sürdürecek.
İşte Fenerbahçe'nin maç programı:
7 Temmuz Cumartesi - İstanbulspor (Necmi Kadıoğlu Stadyumu)
10-18 Temmuz arası İsviçre'nin Lozan şehrinde sezon öncesi kampı
14 Temmuz Cumartesi - Lozan FK
18 Temmuz Çarşamba - Fulham
21 Temmuz Cumartesi - Feyenoord (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
1 Ağustos Çarşamba - Cagliari (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın