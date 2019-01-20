Fenerbahçe'nin listesindeki Silva'dan transfer açıklaması!

ilgilendiği belirtilen Leicester City'nin orta saha oyuncusu, transferi konusunda henüz karar vermediğini açıkladı.Leicester City'de yeterli süre almadığı için kiralık olarak takımdan ayrılmaya sıcak bakan Silva,dedi.Eski kulübü Sporting'ten teklif aldığını doğrulayan Adrien Silva, "Sporting'ten teklif aldım. Her zaman bir gün geri dönmek istediğimi söyledim ama doğru zaman olup olmadığına bakacağım. Henüz bir karar vermedim" şeklinde konuştu.Leicester City'nin 2017 Ağustos'unda Sporting'e 14,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de istediği süreyi bulamadı.Bu sezon 3'ü kupada olmak üzere sadece 5 maçta 323 dakika süre alan Adrien, 1 asist yaptı.