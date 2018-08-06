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Fenerbahçe'nin listesindeki Marlon, Serie A yolunda!

Fenerbahçe'nin transferde stoper adaylarından biri olan Barcelona'nın savunma oyuncusu Marlon'a Serie A'dan talip çıktı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin listesindeki Marlon, Serie A yolunda!
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06 Ağustos 2018 23:23
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Barcelona'nın stoperi Marlon için Serie A ekibi Sassuolo devreye girdi.

Yerry Mina transferinin zora girmesinin ardından Fenerbahçe'nin radarına giren Marlon'a Sasuolo talip oldu.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Sassuolo, Barcelona'ya 12 milyon euroluk teklif yaptı.

Haberde; Barcelona'nın teklifi kabul etmeye hazır olduğu ancak ödeme koşulları konusunda bazı anlaşmazlıkların giderilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Barcelona'nın acele karar vermek istemediği çünkü West Ham United, Borussia Dortmund ve Fenerbahçe'nin Marlon için devreye olduğu kaydedildi.

Barcelona'ya 2017'de Brezilya ekibi Fluminense'den 5 milyon avroya transfer olan Marlon, geçen sezon Nice formasıyla 27 maçta yer aldı.

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