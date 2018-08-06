Fenerbahçe'nin listesindeki Marlon, Serie A yolunda!

transfer listesinde yer alan Barcelona'nın stoperiiçin Serie A ekibidevreye girdi.Yerry Mina transferinin zora girmesinin ardından Fenerbahçe'nin radarına giren Marlon'a Sasuolo talip oldu.Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Sassuolo, Barcelona'ya 12 milyon euroluk teklif yaptı.Haberde; Barcelona'nın teklifi kabul etmeye hazır olduğu ancak ödeme koşulları konusunda bazı anlaşmazlıkların giderilmesi gerektiği belirtildi.Ayrıca Barcelona'nın acele karar vermek istemediği çünkü West Ham United, Borussia Dortmund ve Fenerbahçe'nin Marlon için devreye olduğu kaydedildi.Barcelona'ya 2017'de Brezilya ekibi Fluminense'den 5 milyon avroya transfer olan Marlon, geçen sezon Nice formasıyla 27 maçta yer aldı.