Fenerbahçe'nin lideri: Pelkas!

RIDVAN DİLMEN NE DEDİ?

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, son 6 haftada 2 gol attı, 4 de asist yaptı. 🔥



🥅15 maç

⚽4 gol

🎯6 asist pic.twitter.com/UbWIk2m3mU



— Sporx (@sporx) January 25, 2021

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, 3-0 kazandıkları Kayserispor maçında gösterdiği performansıyla bir kez daha takımının en çok öne çıkan oyuncularından biriydi.İlk golde asisti yapan, ikinci golde ise asisti yapan Thiam'ı akıl dolu bir pasla ceza sahası için topla buluşturan Dimitris Pelkas, 75 kez topla buluştu. 49 kez pas yapan Yunan yıldız, %91.5 pas isabet oranı yakaladı. Tüm pasları kısa oynayan Pelkas, 16 ikili mücadelenin 5'ini kazandı. 3 kez net gol pozisyonuna giren Pelkas, son vuruşlarda etkili olamadı. Pelkas, çektiği 5 şutta 1 isabet sağladı.Oyunun savunma tarafında da takımına destek veren Pelkas, 2 kez top kaptı. 1 kez araya girdi ve 1 de şut engelledi."Öne doğru oyunun da bir lideri olması lazım. Bu da Pelkas. 2 tane de pozisyona girdi. Golde de pas zamanlaması çok iyi. Ofsayta düşürmüyor. Erken vermiyor. Arkasına atmıyor. Öne doğru stop ve vuruyor forvet.Pelkas, kazanılan maçta 60'tan sonra sarı kart görüyor. Pelkas'a dair bu çok önemli. Oyuna dair inanılmaz bir arzusu var oyuncunun."