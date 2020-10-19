Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Altay Bayındır!

Bu sezonki performansıyla seviye atlayan Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, Göztepe karşısında da yine galibiyetin mimarlarından oldu.



22 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 2 gol görmesine rağmen kritik anlarda önemli kurtarışlara imza attı.



Bu sezon 5 lig maçına çıkan Altay, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatma başarısı göstermişti.



