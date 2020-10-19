Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Altay Bayındır!

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, performansıyla alkış topluyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Altay Bayındır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2020 12:08
Bu sezonki performansıyla seviye atlayan Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Altay Bayındır, Göztepe karşısında da yine galibiyetin mimarlarından oldu.

22 yaşındaki file bekçisi, kalesinde 2 gol görmesine rağmen kritik anlarda önemli kurtarışlara imza attı.

Bu sezon 5 lig maçına çıkan Altay, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatma başarısı göstermişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için