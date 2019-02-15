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Fenerbahçe'nin Konyaspor planı; erken gol

Son 3 iç saha maçının ilk 20 dakikasında öne geçen Sarı-Lacivertliler, Konya önünde de aynı senaryoyu tekrarlamak istiyor.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'nin Konyaspor planı; erken gol
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15 Şubat 2019 08:57
Ligde 16 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Konyaspor önündeki parolası da 'erken gol' olacak.

YİNE BASKILI BİR START
Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki son 3 sınavında da erken skor avantajı yakaladı. Ersun Yanal'ın ekibi, Malatya önünde 7. dakikada, Göztepe önünde 2. dakikada, Zenit önünde ise 20. dakikada öne geçti. Yanal, Konyaspor sınavında da baskılı bir başlangıç ve erken gol istiyor..

ALEX DE SOUZA SUNUCU OLDU!
Konya maçını izlemek için İstanbul'a gelen Alex de Souza, online bilgi yarışması 'Hadi'ye sunucu oldu. Alex yarışmanın bu akşamki programında sunuculuğu üstlenecek..

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