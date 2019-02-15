YİNE BASKILI BİR START

ALEX DE SOUZA SUNUCU OLDU!

Ligde 16 Şubat Cumartesi günü Kadıköy'de Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler'in Konyaspor önündeki parolası da 'erken gol' olacak.Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki son 3 sınavında da erken skor avantajı yakaladı. Ersun Yanal'ın ekibi, Malatya önünde 7. dakikada, Göztepe önünde 2. dakikada, Zenit önünde ise 20. dakikada öne geçti. Yanal, Konyaspor sınavında da baskılı bir başlangıç ve erken gol istiyor..Konya maçını izlemek için İstanbul'a gelen Alex de Souza, online bilgi yarışması 'Hadi'ye sunucu oldu. Alex yarışmanın bu akşamki programında sunuculuğu üstlenecek..