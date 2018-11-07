Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı resmen açıklanmadı. Ancak Fenerbahçe - Anderlecht maçının geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.
Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.
Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.
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Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı resmen açıklanmadı. Ancak Fenerbahçe - Anderlecht maçının geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.
Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.
Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın