Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı resmen açıklanmadı. Ancak Fenerbahçe - Anderlecht maçının geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.