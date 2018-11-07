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Fenerbahçe'nin konuğu Anderlecht

Fenerbahçe, Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Anderlecht ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe'nin konuğu Anderlecht
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07 Kasım 2018 13:13
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında 8 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadeleyi, İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Anderlecht arasındaki karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı resmen açıklanmadı. Ancak Fenerbahçe - Anderlecht maçının geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ve Slovakya'dan Spartak Trnava'nın da yer aldığı D Grubu'nda geride kalan 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi alarak 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2. sırada bulunuyor.

Rakibiyle Belçika'da oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen, 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe, sahasında kazanarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj yakalamaya çalışacak.

Grupta tek puanını Fenerbahçe'den alan Anderlecht ise son sırada yer alıyor.

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