Fenerbahçe'nin Kayserispor'a şansı tutmuyor! 7 maçta 1 kez...

Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor, ligde yarın 48. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 47 maçta Fenerbahçe 28, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.



Sarı-lacivertlilerin 103 golüne, sarı-kırmızılılar 49 golle karşılık verdi.



İki takım arasında bu sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Fenerbahçe son 7 maçta bir kez kazandı



Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig'de yaptığı son 7 maçtan birini kazanabildi.



Taraflar arasında 2016-2017 sezonunda İstanbul'daki karşılaşma 3-3 bitti, Kayseri'de kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu. 2017-2018 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabaka da 3-3 tamamlanırken, Fenerbahçe ikinci yarıda deplasmanda 5-0 galip geldi. Geçen sezon ise Kayserispor deplasmanda 3-2, evinde de 1-0 kazandı. İki ekip arasında bu sezonki tek lig maçını da yine Kayserispor sahasında 1-0 kazandı.



Öte yandan iki takım arasında ligdeki son 7 müsabakada taraftarlar toplam 29 gol izledi.



İstanbul'da 22. maç



Fenerbahçe ile Kayserispor, İstanbul'da 22. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında bugüne dek İstanbul'da oynanan 21 maçta Fenerbahçe 16, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.



İstanbul'da son 3 lig maçı oldukça gollü skorlarla tamamlandı. Ekipler arasındaki İstanbul'daki son maçı Kayserispor 3-2 kazanırken, ondan önce buradaki 2 karşılaşma 3-3'lük skorlarla sonuçlandı.



Fenerbahçe'nin seyircisi önündeki 58 golüne, Kayserispor 27 golle yanıt verdi.



Bu arada, iki takım arasında 20 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da yapılması gereken maç, sarı-lacivertli takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Fenerbahçe sahadan 8-1 galip ayrılmıştı.



Tarihe geçen sonuçlar



Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.



Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 62. sezonu yaşanan ligin tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.



