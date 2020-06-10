Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki muhtemel 11'i

Süper Lig'de bu hafta Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Tahir Karapınar kalan 8 haftada tüm futbolculardan faydalanacak.İlk sınavını Kayserispor karşısında verecek olan Karapınar, bu maça Max Kruse ve büyük bir sürpriz olmazsa Vedat Muruqi'den yoksun olarak çıkacak.Kalesini Altay'a teslim edecek olan Karapınar, savunmanın sağında Ozan Tufan, solunda Dirar ve stoperde de Falette ve Serdar Aziz'e forma verecek.Orta sahada Jailson ve Luiz Gustavo'yu sahaya sürecek olan Karapınar; atak organizasyonlarını da Garry ve Deniz üzerine kuracak; antrenmanlardaki yüksek performansıyla da dikkat çeken Mehmet Ekici de Kayserispor karşısında forma bulacak.Sağ arka adelesinde sakatlık yaşayan ve takımdan ayrı bir şekilde Max Kruse ile çalışmalarını sürdüren Vedat Muriqi, büyük bir sürpriz olmazsa Kayserispor karşısına ilk 11'de başlamayacak ve Vedat'ın yerine Mevlüt Erdinç forma giyecek.