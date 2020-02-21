Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor

Sahasında son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te Beşiktaş'a karşı alan Fenerbahçe, Galatasaray'la Kadıköy'de oynadığı son 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı da Ülker Stadı'nda oynadığı son 15 yıldaki 18 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbilerde bileği bükülmüyor
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21 Şubat 2020 12:08
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü Ülker Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak Fenerbahçe, rakibi karşısında 1999 yılından bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu.

Süper Lig'in 23. haftasında rakibini Kadıköy'de ağırlayacak sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te aldı.

Yaklaşık 15 yıldır sahasında derbi kaybetmeyen Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise geçilmesi güç bir başarıya imza attı. 

- Galatasaray'a 20 yıldır yenilmiyor

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Kadıköy'de çok büyük bir üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da 2-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 23 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 8 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda, Galatasaray filelerine 44 gol gönderirken, kalesindeki 15 gole engel olamadı. 

- Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde son 23 maç

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmediği son 23 maçın sonuçları şöyle:

 Tarih  Organizasyon  Sonuç (FB-GS)
 07.02.2001  Türkiye Kupası  4-4
 06.05.2001  Süper Lig  2-1
 16.02.2002  Süper Lig  1-0
 06.11.2002  Süper Lig  6-0
 29.02.2004  Süper Lig  2-1
 22.05.2005  Süper Lig  1-0
 08.03.2006  Türkiye Kupası  2-1
 22.04.2006  Süper Lig  4-0
 03.12.2006  Süper Lig  2-1
 08.12.2007  Süper Lig  2-0
 03.02.2008  Türkiye Kupası  0-0
 09.11.2008  Süper Lig  4-1
 25.10.2009  Süper Lig  3-1
 24.10.2010  Süper Lig  0-0
 17.03.2012  Süper Lig  2-2
 12.05.2012  Süper Lig  0-0
 12.05.2013  Süper Lig  2-1
 10.11.2013  Süper Lig  2-0
 08.03.2015  Süper Lig  1-0
 25.10.2015  Süper Lig  1-1
 20.11.2016  Süper Lig  2-0
 17.03.2018  Süper Lig  0-0
 14.04.2019  Süper Lig  1-1
- Beşiktaş'a karşı son 18 maçı kaybetmedi

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı ise Kadıköy'de oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada yenilgi yüzü görmedi. 

Sarı-lacivertli ekip, Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 18 resmi maçın birini hükmen olmak üzere 11'ini kazanırken, 7'sinden de beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 3'ü hükmen olmak üzere rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. 

- Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetinde son 18 maç

Beşiktaş'a 15 yıla yakın süredir Kadıköy'de yenilmeyen Fenerbahçe'nin rakibiyle seyircisi önünde oynadığı son 18 maçı şöyle:

 Tarih  Kulvar  Skor (FB-BJK)
 26.02.2006  Süper Lig  2-2
 19.11.2006  Süper Lig  0-0
 26.04.2007  Türkiye Kupası  1-1
 03.11.2007  Süper Lig  2-1
 29.11.2008  Süper Lig  2-1
 18.04.2010  Süper Lig  1-0
 19.09.2010  Süper Lig  1-1
 05.02.2011  Süper Lig  2-0
 29.04.2012  Süper Lig  2-1
 07.10.2012  Süper Lig  3-0
 30.10.2013  Süper Lig  3-3
 22.03.2015  Süper Lig  1-0
 29.02.2016  Süper Lig  2-1
 03.12.2016  Süper Lig  0-0
 23.09.2017  Süper Lig  2-1
 03.05.2018  Türkiye Kupası  3-0 (Hükmen)
 24.09.2018  Süper Lig  1-1
 22.12.2019  Süper Lig  3-1
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