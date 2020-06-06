Fenerbahçe'nin jokeri Nabil Dirar'a yeni görev

Aykut Kocaman döneminde Monaco'dan, sağ bek olarak transfer edilen Nabil Dirar, geride kalan üç yılda takımın banko isimlerinden biri olmakla kalmadı, gerçek bir joker kimliği de kazandı.2017-18 sezonunda sağ açıkta şans bulan, Cocu yönetiminde de aynı bölgede görev yapan Faslı futbolcu, Ersun Yanal idaresinde ise zaman zaman sağ bekte forma giydi. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sonrası yine o fedakarlık yaptı; sağ ayaklı olmasına rağmen sol bekte forma giydi.Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Dirar, İsla ile yaşanan krizde de imdada yetişecek. Sözleşmesi biten ve ayrılmak istediği için kalan haftalarda oynamayacağını yönetime ileten İsla'nın yokluğunda Süper Lig'deki kalan 8 maç ile Türkiye Kupası yarı final rövanşında Dirar, sağ bekte şans bulacak.İdmanlarda da bu bölgede çalışan Faslı futbolcu, performansıyla örnek oluyor. Profesyonelliği ile yönetim ve teknik heyetin beğenisini kazanan 34 yaşındaki futbolcu, neredeyse tüm testlerde, dayanıklılık ve kuvvet açısından da takımın en iyi ismi olarak çıkıyor. Dirar, koşu mesafelerinde de her zaman ilk 3'te oluyor.Nabil Dirar, saha dışında da tam bir lider. Birleştirici yapısıyla takım arkadaşlarının saygısını kazanan Faslı futbolcu, soyunma odasının en sevilen isimlerinden.Tecrübeli futbolcu adeta kaptan gibi arkadaşlarıyla ilgileniyor, moral anlamında düşen takım arkadaşlarını motive ediyor, onları ayağa kaldırıyor. Sürekli gülen yüzü ve her türlü şakaya açık bir isim olarak Dirar, takım ruhunun oluşmasında önemli rol oynuyor.