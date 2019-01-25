Fenerbahçe'nin Johansen transferinde opsiyon sıkıntısı

Norveç Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasında yer alan Johansen'in ulusal forma ile 46 maçta 5 golü bulunuyor.Sol ayaklı oyuncu daha önce Bodo Glimt, Stromsgodset ve Celtic'te forma giydi.

Fenerbahçe, Norveçli Stefan Johansen için temaslarını hem kulübü Fulham hem de oyuncuyla yoğunlaştırdı.Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 28 yaşındaki orta saha için Fulham kulübünde tek taraflı uzatma opsiyonu bulunduğu, İngiliz ekibinin bu nedenle bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe yönetimi, Fulham'a bonservis ödememek için yoğun çaba harcıyor. Ancak transferin son günlerine doğru bu transferin bir miktar bonservis bedeliyle çözülebileceği gelen bilgiler arasında.