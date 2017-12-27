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Fenerbahçe'nin Joao Moutinho planı!

Fenerbahçe'nin transferde 10 planı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, Joao Moutinho'nun peşinde olduğu öne sürüldü.

Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe'nin Joao Moutinho planı!
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27 Aralık 2017 10:30
Fenerbahçe'de Ocak transferi için çalışmalar tüm hızıyla başlarken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Merkez orta saha arayışında olan Fenerbahçe'nin Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Joao Moutinho ile de ilgilendiği ortaya çıktı.

Fransız ekibinin Portekizli futbolcuya henüz yeni kontrat önermemesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil.

105 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen 31 yaşındaki yıldız, Monaco'da bu sezon 16 lig maçında 1 gol-5 asistle oynadı.

Yetiştiği Sporting Lizbon'da 228 maçta 27 gol-26 asistle oynayan Moutinho, Porto'da 140 maça çıktı, 10 gol atıp, 31 asist yaptı. Moutinho'nun Monaco karnesi ise 198 maç-11 gol-38 asist..

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