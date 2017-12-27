Fenerbahçe'de Ocak transferi için çalışmalar tüm hızıyla başlarken, flaş bir iddia ortaya atıldı.Merkez orta saha arayışında olan Fenerbahçe'nin Monaco ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olanile de ilgilendiği ortaya çıktı.Fransız ekibinin Portekizli futbolcuya henüz yeni kontrat önermemesi sarı-lacivertlilerin iştahını kabartıyor. Ancak bu transfer hiç de kolay değil.105 kez Portekiz Milli Takımı forması giyen 31 yaşındaki yıldız, Monaco'da bu sezon 16 lig maçında 1 gol-5 asistle oynadı.Yetiştiği Sporting Lizbon'da 228 maçta 27 gol-26 asistle oynayan Moutinho, Porto'da 140 maça çıktı, 10 gol atıp, 31 asist yaptı. Moutinho'nun Monaco karnesi ise 198 maç-11 gol-38 asist..