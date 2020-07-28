Fenerbahçe'nin istikrar abidesi Altay Bayındır!

Süper Lig'de 32 maçta 2 bin 880 dakika süre alan Altay Bayındır, bu sezon Fenerbahçe formasını giyen 32 futbolcu arasında en istikrarlı isim olarak dikkati çekti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin istikrar abidesi Altay Bayındır!
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28 Temmuz 2020 15:54
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, genç kaleci Altay Bayındır oldu.

Sarı-lacivertli takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, kaleci Altay Bayındır aldı. 22 yaşındaki file bekçisi, tamamı ilk 11'de olmak üzere 32 müsabakada oynadı ve 2 bin 880 dakika sahada kaldı.

Altay Bayındır'ı, bir başka Türk oyuncu Ozan Tufan takip etti. Ozan, 33 maçta 2 bin 822 dakikada forma giyerek Altay'ın ardından en çok süreyi aldı.

Fenerbahçe'de Altay ve Ozan'ı golcü oyuncu Vedat Muric takip etti. Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir görüntü sergileyen Muric, 32 karşılaşmada 2 bin 671 dakika süre buldu.

En golcüsü Muric

Fenerbahçe'nin ligde bu sezon en fazla gol atan futbolcusu Vedat Muric oldu.

Sarı-lacivertli ekibe sezon başında transfer edilen Kosovalı golcü, 32 müsabakada 15 kez fileleri havalandırdı.

Muric'i, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından alacaklarını bahane ederek sözleşmesini tek taraflı fesheden ve takımdan ayrılan Max Kruse izledi. Sarı-lacivertli ekipte 20 karşılaşmada bin 691 dakika forma şansı bulan Kruse, 7 kez rakip fileleri sarstı.

Fenerbahçe'nin istikrar, gol ve "hırçınlık" istatistiklerinin tamamında ilk 3'te olan Ozan Tufan ise kaydettiği 6 golle üçüncü sırada yer aldı.

Sarı-lacivertlilerde, Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu 4'er, Luiz Gustavo, Deniz Türüç ve Emre Belözoğlu 3'er, Zanka, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci 2'şer, Victor Moses, Miha Zajc ve Jailson ise 1'er gol attı.

"En hırçını" Ozan Tufan

Fenerbahçe'de sezonun "en hırçın" futbolcusu olarak Ozan Tufan öne çıktı.

Bu sezon Süper Lig'de sarı-lacivertli formayı giyen 32 futbolcu, 11 kırmızı, 73 sarı kart gördü.

Söz konusu oyunculardan Ozan Tufan, 33 lig müsabakasında 2 kırmızı, 6 sarı kartla "en hırçın" isim olarak dikkati çekti.

Ozan'ın ardından en hırçın isim 2 kırmızı 5 sarı kartla Luiz Gustavo oldu. Bu oyuncuları 2 kırmızı ve 3 sarı kartla Vedat Muric izledi.

Bu oyuncuların dışında Serdar Aziz 1 kırmızı, 9 sarı, Garry Rodrigues, Mauricio Isla ve Deniz Türüç, 1 kırmızı ve 4 sarı kartla sıralandı.

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan 1'er sarı ve kırmızı kart, Hasan Ali Kaldırım 7, Nabil Dirar 6 ve Emre Belözoğlu 5, Altay Bayındır, Jailson ve Tolga Ciğerci 4'er, Zanka ve Ferdi Kadıoğlu 2'şer, Simon Falette, Victor Moses ve Alper Potuk ise 1'er sarı kart gördü.

Futbolcuların performansı

Bu sezon Süper Lig'de forma giyen Fenerbahçe futbolcuları ve performansları şöyle:

 Futbolcu  Maç  İlk 11  Dakika  Gol  Kırmızı kart  Sarı kart
 Altay Bayındır  32  32  2880  -  -  4
 Ozan Tufan  33  33  2822  6  2  6
 Vedat Muric  32  30  2671   15  2  3
 Luiz Gustavo  28  28  2520  3  2  5
 Nabil Dirar  28  27  2376  2  -  6
 Serdar Aziz  22  22  1915  4  1  9
 Garry Rodrigues  26  20  1709  4  1  4
 Jailson  27  18  1707  1   -  4
 Max Kruse  20  20  1691  7  -  -
 Tolga Ciğerci  26  20  1651  2  -  4
 Mauricio Isla  19  19  1625  -  1  4 
 Deniz Türüç  26  15  1551  3  1  4
 Hasan Ali Kaldırım  18  17  1515  -  -  7
 Emre Belözoğlu  26  16  1434  3  -  5
 Zanka  16  14  1231  2  -  2
 Ferdi Kadıoğlu  23  8  905  4  -  2
 Simon Falette  8  8  714  -  -  1
 Victor Moses  6  6  490  1  -  1
 Mehmet Ekici  8  5  402  -  -  -
 Miha Zajc  10  1  361  1  -  -
 Tolgay Arslan  13  5  353  -  1  1
 Harun Tekin  2  2  180  -  -  -
 Mevlüt Erdinç  12  1  175  -  -  -
 Ömer Faruk Beyaz  4  2  144  -  -  -
 Sadık Çiftpınar  4  2  133   -  -  -
 Alper Potuk  5  1  103  -  -  1
 Allahyar Sayyadmanesh  2  1  91  -  -  -
 Adil Rami  1  1  46  -  -  -
 Murat Sağlam  1  -  19  -  -  -
 Emre Nasuh  1  -  14  -  -  -
 Muhammed Gümüşkaya  1  -  14  -  -  -
 Emir Miray Köksal  1  -  3  -  -  -


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