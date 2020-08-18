Fenerbahçe'nin istediği Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve prensip anlaşmaya da vardığı konuşulan Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!
Ekvador'un San Lorenzo bölgesinde eli silahlı 8 kişinin, eve zorla girerek Erci Valencia'yı zorla alıkoyduğu kaydedildi. Enner Valencia'nın kız kardeşi ile birlikte arabanın da çalındığı bilgisi paylaşıldı.
Erci Valencia'nın eşi, "8 kişi, silahlarla eve girdi. Bağırdılar, çağırdılar. Ben dışarıdaydım, kendimi nehre doğru attım. Eşimi bir kamyonete bindirip götürdüler, çok korkutucuydu" dedi.
Ekvador Polisi'nin olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattığı da belirtildi.
Ekvador'un San Lorenzo bölgesinde eli silahlı 8 kişinin, eve zorla girerek Erci Valencia'yı zorla alıkoyduğu kaydedildi. Enner Valencia'nın kız kardeşi ile birlikte arabanın da çalındığı bilgisi paylaşıldı.
Erci Valencia'nın eşi, "8 kişi, silahlarla eve girdi. Bağırdılar, çağırdılar. Ben dışarıdaydım, kendimi nehre doğru attım. Eşimi bir kamyonete bindirip götürdüler, çok korkutucuydu" dedi.
Ekvador Polisi'nin olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattığı da belirtildi.