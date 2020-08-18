Fenerbahçe'nin istediği Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve prensip anlaşmaya da vardığı konuşulan Enner Valencia'nın kız kardeşi kaçırıldı!Ekvador'un San Lorenzo bölgesinde eli silahlı 8 kişinin, eve zorla girerek Erci Valencia'yı zorla alıkoyduğu kaydedildi. Enner Valencia'nın kız kardeşi ile birlikte arabanın da çalındığı bilgisi paylaşıldı.Erci Valencia'nın eşi, "" dedi.Ekvador Polisi'nin olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattığı da belirtildi.