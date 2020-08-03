Fenerbahçe'nin istediği ilk isim Bruma

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sol kanat için adaylarını belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin istediği ilk isim Bruma
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03 Ağustos 2020 09:12
Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Fenerbahçe'nin sol kanat için düşündüğü ilk isim eski Galatasaraylı Bruma.

Sarı-lacivertliler, büyük umutlarla gittiği PSV'de bekleneni veremeyen 25 yaşındaki Portekizli için bu hafta içinde yeni girişimde bulunulacak.

Öncelikle maliyeti düşük isimleri ya da kiralama yolunu tercih eden Fenerbahçe'nin diğer sol kanat adayları şunlar:

- Bakery Jatta (Hamburg)

- Lorenzo Melgarejo (Kulüpsüz)

- Chidera Ejuke (Heerenveen)

- Yacine Brahimi (Al Rayyan)





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