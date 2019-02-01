Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Nicolas Castillo'nun yeni takımı resmen açıklandı.
Meksika ekibi Club America, 25 yaşındaki Nicolas Castillo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Portekiz basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki Şilili forvet için Benfica'ya 9 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Fenerbahçe'de Nicolas Castillo'yu kiralamak için Benfica'ya teklifte bulunmuştu.
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Meksika ekibi Club America, 25 yaşındaki Nicolas Castillo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Portekiz basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki Şilili forvet için Benfica'ya 9 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Fenerbahçe'de Nicolas Castillo'yu kiralamak için Benfica'ya teklifte bulunmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın