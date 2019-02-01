  •  
    Slimani anlaşma yaptı, Fenerbahçe bırakmadı
  •  
    Transferin son gününde atılan imzalar! 26 isim...
  •  
    "F.Bahçe 3 yıl sözleşme önerdi, Galatasaray..."
  •  
    "Sarri hata yaptı, Moses Chelsea'ye dönecek!.."
  •  
    FM'ye göre Ocak ayında "EN İYİ TRANSFER O..."

Fenerbahçe'nin istediği Castillo, Meksika'da!

Fenerbahçe'nin transfer döneminin son gününe kadar ilgilendiği Nicolas Castillo, Meksika ekibi Club America'ya transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin istediği Castillo, Meksika'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2019 04:23
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Nicolas Castillo'nun yeni takımı resmen açıklandı.

Meksika ekibi Club America, 25 yaşındaki Nicolas Castillo'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Portekiz basınında yer alan habere göre 25 yaşındaki Şilili forvet için Benfica'ya 9 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

Fenerbahçe'de Nicolas Castillo'yu kiralamak için Benfica'ya teklifte bulunmuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için