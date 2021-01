Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için ödeyeceği bonservis bedeli

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için yaşanan düğümü çözdü ve transfer için açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, transferi resmi olarak gerçekleştirdi.



Uzun süredir Galatasaray ile Fenerbahçe arasında transfer çekişmesi yaşanmasına neden olan İrfan Can Kahveci için sarı-lacivertli kulüp Başakşehir ile anlaşmaya vardı.



Fenerbahçe ile görüşme olmadan önce Başakşehir yönetimi, İrfan Can'la da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Kahveci, bu görüşmede 'Ben kulübün menfaatleri hangi takıma uyarsa, oraya giderim' ifadesini kullandı. Bu sözlerin ardından transferde tüm detaylar masaya yatırıldı.



İŞTE ANLAŞMA ŞARTLARI



Fenerbahçe'den KAP bildiriminde İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık anlaşma sağlandığı duyurulurken, transferin detayı şöyle açıklandı; "Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Kulübü Medipol Başakşehir FK ile anlaşmaya varılmıştır.



Medipol Başakşehir FK kulübüne toplam transfer bedeli olarak 7.000.000 Avro+KDV ödenecektir.



Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun kulübümüzde oynadığı süre boyunca gerçekleşecek sportif başarılarımıza bağlı olarak azami 1.000.000 Avro+KDV bonus bedeli Medipol Başakşehir FK Kulübüne ödenecektir.



Futbolcu'nun 3. bir kulübe transfer olması halinde, 11.000.000 Avro'yu aşan tutarın %20 + KDV'si, Medipol Başakşehir FK 'e ödenecektir."



BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA



BAşakşehir'den veda açıklaması; "Turuncu-lacivertli formamız altında 2017 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla A Milli Takımımız'a kadar yükselen İrfan Can Kahveci, bir süredir Türkiye'nin güzide kulüplerinin gündemindeydi.



Tekliflerin resmileşmesinin ardından değerli kulüp başkanlarıyla görüşmeler yapılmış, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün kurumsal ilkeleri gereği herkese eşit mesafede yaklaşılmıştır. Samimi bir diyalog içerisinde olunan tüm camialara teklifleri için teşekkür edilmesinin ardından yönetim kurulumuz, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bir değerlendirme yapmış ve karar vermiştir.



Profesyonel futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.



Leipzig ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında üç gol atan, Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'e attığı golün ardından verdiği 'asker selamı'yla hepimizin göğsünü kabartan ve 'şampiyon' ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan İrfan Can Kahveci'ye bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."