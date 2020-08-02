Fenerbahçe'nin ikinci bayramı 5 Ağustos'ta

Fenerbahçe Kurban Bayramı'nın ardından hoca ve transfer atağıyla karşı karşıya kalacak. Önce Erol Bulut işbaşı yapacak. Steven Caulker ile Bakasetas, sarı-lacivertli formayla buluşacak. Diğer transferler de ardı ardına yapılacak. Ayrıca gündemdeki Filip

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'nin ikinci bayramı 5 Ağustos'ta
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02 Ağustos 2020 11:46
İki sezonunu kaybeden, üçüncü yılında artık başarısızlık istemeyen Fenerbahçe, Kurban Bayramı'nın ardından Erol Bulut'u açıklayacak. Bulut, sarı-lacivertli takımın başına geçerken eski takımından da bazı isimleri de yanında taşıyacak.

İKİ İSİM BİTME AŞAMASINDA
Savunmaya Caulker, orta sahaya ise Bakesetas transferinin bitme noktasına geldiği ifade edildi. İki oyuncu için A. Alanya Yönetimi ile görüşmeler devam ediyor.

GÜÇLÜ SOL İSTEĞİ!
Fenerbahçe, geçen sezon büyük sıkıntı yaşadığı sol kanadını da garanti altına almak istiyor. Bu nedenle ligin bu bölgedeki en etkili beklerinden Novak ve Caner'in transferini bitirmeye yakın görünüyor. Trabzonspor ile sözleşmesi biten Novak ile imza dışında anlaşma sağlandığı, Galatasaray'ın da istediği Beşiktaşlı Caner Erkin ile de son detayların konuşulduğu ifade edildi.

GÖKHAN GÖNÜL DE SIRADA
Sağ kanat transferi için de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Gökhan Gönül'ü bitirmeye yakın olduğu dile getirildi. Beşiktaş ile anlaşamayan ve prensipte yollarını ayıran tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilerle yapacağı son görüşme sonrası imza atması bekleniyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN NOVAK RAPORU
Fenerbahçe'nin yeni Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun Trabzonsporlu Novak'ın transferi için çok ısrarcı olduğu belirtildi. Hazırladığı raporda Novak'ın her şeyden önce iyi bir takım oyuncusu ve profesyonel olduğunu ifade etti. Ayrıca önünde oynayan ve geriye fazla gelmeyen hücum oyuncularının açıklarını kapattığı ve buna rağmen ileri çıkarak gol pozisyonu yaratıp gol bulduğu vurgulandı.



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