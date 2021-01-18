Fenerbahçe'nin ligde peş peşe galibiyetler alıp zirveye ortak olmasında en büyük pay sahiplerinden biri Dimitris Pelkas'tı.Son haftalarda müthiş bir form yakalayan Pelkas, son 3 lig maçında 2 kez ağları sarstı, 3 golün hazırlayıcısı oldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu akşam da takımının hücumdaki en büyük silahı konumunda. Kanatlarda Valencia ve Thiam'ın oynaması beklenirken, Pelkas'ın en sevdiği pozisyon olan 10 numarada görev alması muhtemel.