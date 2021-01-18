Fenerbahçe'nin hücum kozu Pelkas

Fenerbahçe'de peş peşe alınan galibiyetlerde büyük pay sahibi olan Dimitris Pelkas, Ankaragücü ile oynanayacak karşılaşmada da hücumdaki en büyük koz olacak.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin hücum kozu Pelkas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2021 13:02
Fenerbahçe'nin ligde peş peşe galibiyetler alıp zirveye ortak olmasında en büyük pay sahiplerinden biri Dimitris Pelkas'tı.

Son haftalarda müthiş bir form yakalayan Pelkas, son 3 lig maçında 2 kez ağları sarstı, 3 golün hazırlayıcısı oldu. 27 yaşındaki futbolcu, bu akşam da takımının hücumdaki en büyük silahı konumunda. Kanatlarda Valencia ve Thiam'ın oynaması beklenirken, Pelkas'ın en sevdiği pozisyon olan 10 numarada görev alması muhtemel. 

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için