Fenerbahçe'nin hedefindeki Perotti'ye Al Shabab'tan teklif

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Perotti'ye Suudi Arabistan'dan teklif geldiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin hedefindeki Perotti'ye Al Shabab'tan teklif
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13 Ağustos 2020 21:10
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti için İtalya'dan sıcak bir haber geldi.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Ever Banega'yı kadrosuna katan Al-Shabab, vatandaşı Diego Perotti için de Roma'nın istediği 2 milyon euro bonservis bedelini ödemeyi kabul etti.

Suudi Arabistan ekibinin, Perotti'nin talep ettiği 3 yıllık ve 3 milyon euroluk maaşı ödemeyi garanti etmesi durumunda transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

FENERBAHÇE DE GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin de Tangocu ile temaslarını sürdürdüğünü ve maaş konusunda problem olduğunu belirtti.

Roma'nın 1 yıllık kontratı kaldığı için gözden çıkardığı Arjantinli oyuncu, geçtiğimiz sezon 26 maça çıktı ve 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



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