Fenerbahçe'nin hedefi yenilmezler

Fenerbahçe'de gözler 28 Şubat-4 Mart haftasına çevrildi. Son olarak Göztepe'ye karşı 1-0 yenilen ve sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler, kötüye giden durumu telafi etmek istiyor. Lig ve kupada son 4 maçın 3'ünü kaybeden Fenerbahçe, bu yoğun trafikte durumu toparlamayı amaçlıyor.



Önce yarın Trabzonspor deplasmanıyla mesai başlayacak. Ardından da 4 Mart Perşembe günü Antalyaspor, Kadıköy'e gelecek. İki takımın ortak noktaları teknik heyetin öne çıkardığı bir konu oldu.



Trabzonspor, Abdullah Avcı ile iyi hava yakalayarak ligde zirve mücadelesine katıldı. 10 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, son 7 maçını da kazandı. Antalyaspor'da da sonradan göreve gelen Ersun Yanal ile uyum sağlandı. Kırmızı-beyazlılar 12 maçtır mağlup olmuyor. İki takımın bir diğer benzeştiği nokta da sistemi.



Sistemler benzer



Trabzonspor ve Antalyaspor, kapalı savunma, hızlı kontra hücumlar, 5-4-1 ile 4-2-3-1 arasında değişen bir formasyon ile sahaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut ve yardımcıları da bu konular üzerine yoğunlaşıyor.



İki takımın ortak noktalarının avantaja çevrilmesi hesaplanıyor. İki karşılaşmadan çıkarılacak 6 puanın hem moral depolayacağı hem de zirve yolunda yeniden güç katacağı ifade ediliyor.



En son 20 yıl önce



Bordo-mavili takımın Fenerbahçe'ye karşı son 4.5 senede sağladığı iç saha avantajı en son 20 yıl önce yaşanmıştı. Trabzonspor en son 1998-2001 arasında Fenerbahçe'ye karşı 4 maçlık iç saha galibiyet serisi yakalamıştı. Karadeniz ekibi, ayrıca 1996-2003 arasında da rakibine evinde 7 yıl yenilmemişti.



