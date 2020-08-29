Fenerbahçe'nin hedefi Kalu için; 'Ayrılacağını söylemedi'

Fenerbahçe'nin tranfer gündeminde yer aldığı belirtilen Bordeaux'un kanat oyuncusu Samuel Kalu için hocalarından açıklama geldi.



Nijerya Teknik Direktörü Gernot Rohr, Kalu'nun Bordeaux'tan ayrılacağı yönünde kendisine bir bilgi vermediğini belirtirken, "Bana ayrılacağını söylemedi. Şu anda bildiğim kadarıyla yeni sezona odaklandı, iyi bir sezon geçirmek istiyor. Bordeaux'un 4-3-3 sisteminde ona ihtiyaç var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"BENZİNİ DOLU DEĞİL"



Bordeaux Teknik Direktörü Jean-Louis Gasset ise, Kalu'nun hazır olmadığını söylerken, "Samuel Kalu'nun benzininin tam dolu olmadığını hissettim. O patlayıcı bir oyuncu, 3 adamı geçip, patlamayı yapıp sonra uzun süre görünmeyebiliyor. Bunu bir maçta 5-6 kez yapmak için fiziksel olarak hazır olmalısınız. Onun şu anda iyi bir joker olduğunu ve bize 20 dakika yardım edebileceğini hissediyorum." dedi.



Bordeaux Ligue 1'in 2. haftasında deplasmanda Angers ile karşılaşacakken, Kalu da kadroda yer alıyor.







