Fenerbahçe'nin hedefi için Pancu'dan yorum: 'Yetersiz'

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Steaua Bükreşli Bogdan Planic ile ilgili eski Beşiktaşlı Daniel Pancu'dan yorum geldi.Pancu verdiği demeçte Planic'in Fenerbahçe'nin seviyesinde olmayan bir isim olduğunu söyledi. Sırp ismin Fenerbahçe'ye transferinin yanlış bir hamle olacağını belirten Pancu: "Fenerbahçe en üst seviyede isimleri transfer edebilecek bir kulüp. Steaua Bükreş özellikle son yıllarda o seviyede değil" ifadelerini kullandı.Sezon sonunda sözleşmesi bitmesi sebebiyle Bükreş ekibinden bonservissiz ayrılma ihtimali olan Sırp savunmacı ile ilgili Başkan Becali geçtiğimiz günlerde sert ifadeler kullanmıştı.Becali, Planic ile ilgili, "Karakteri olmadığını kanıtladı ve ayrılmaya çalışıyor. Onunla ilk sözleşme yaptığımızdan beri sorunlu bir futbolcu olduğu belliydi. Başından beri yaptığımız müzakerelerde yaptıklarından hoşlanmamıştım" ifadelerini kullandı.Bogdan Planic bu sezon Steaua Bükre formasıyla 29 maçta savunmanın ortasında görev yaptı.