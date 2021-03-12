Fenerbahçe'nin Hatayspor'dan ikinci hedefi Akintola

Hatayspor'dan Boupendza'nın transferi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Güney ekibinin bir başka yıldızını daha listeye aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Hatayspor'dan ikinci hedefi Akintola
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12 Mart 2021 10:59
Babajide David Akintola
Babajide David Akintola
Hatayspor
Aaron Boupendza'nın transferinde büyük mesafe kat eden Fenerbahçe, Hatay'ın bir başka yıldızıyla da yakından ilgileniyor.

Sarı-Lacivertliler, ligde sezonun flaş isimlerinden biri olan David Akintola'yı da gündemine aldı. Sezon başında FC Midtjylland'dan kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusunu bonservisi Danimarka kulübünde bulunuyor. Yönetimin 25 yaşındaki Akintola için kesin kararını henüz vermediği öğrenildi.

Bu sezon Hatayspor formasıyla ligde 24 maça çıkan Akintola 6 gol atarken, 3 de asist yaparak yıldızlaştı.



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