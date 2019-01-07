GÖZLEMCİLER TAKİP ETTİ

1,90'LIK ÖN LİBERO

Başkan Ali Koç ile birlikte yeniden yapılanma kapsamında kadroda büyük değişiklikler yapan'nin devre arası hamleleri kapsamında sürpriz bir hedefe yöneldiği kaydedildi.Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden'de oynayan gurbetçi oyuncu'un peşine düştü.1996 doğumlu oyuncuyu sezonun ilk yarısı boyunca takip ettirdiği belirtilen Fenerbahçe'nin, oyuncunun Almanya'dan ayrılma konusunda belirsizlik yaşaması nedeniyle beklemeye geçtiği belirtildi.Sarı-lacivertlilerin piyasa değeri 150 bin euro olarak görünen Türk asıllı oyuncu için kulübüyle anlaşma konusunda ise bir problem yaşamayacağı vurgulandı.Essen altyapısında yetişen ve 2015'te Dortmund altyapısına geçiş yapan Atakan, geçen sezon başında Holstein Kiel ile 2020'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.Ön libero pozisyonunda görev alan ve stoper de oynayabilen 1,90'lık, 22 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 10 maçta 442 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.