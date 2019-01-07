Başkan Ali Koç ile birlikte yeniden yapılanma kapsamında kadroda büyük değişiklikler yapan Fenerbahçe'nin devre arası hamleleri kapsamında sürpriz bir hedefe yöneldiği kaydedildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'de oynayan gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un peşine düştü.
GÖZLEMCİLER TAKİP ETTİ
1996 doğumlu oyuncuyu sezonun ilk yarısı boyunca takip ettirdiği belirtilen Fenerbahçe'nin, oyuncunun Almanya'dan ayrılma konusunda belirsizlik yaşaması nedeniyle beklemeye geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin piyasa değeri 150 bin euro olarak görünen Türk asıllı oyuncu için kulübüyle anlaşma konusunda ise bir problem yaşamayacağı vurgulandı.
1,90'LIK ÖN LİBERO
Essen altyapısında yetişen ve 2015'te Dortmund altyapısına geçiş yapan Atakan, geçen sezon başında Holstein Kiel ile 2020'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.
Ön libero pozisyonunda görev alan ve stoper de oynayabilen 1,90'lık, 22 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 10 maçta 442 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
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Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Holstein Kiel'de oynayan gurbetçi oyuncu Atakan Karazor'un peşine düştü.
GÖZLEMCİLER TAKİP ETTİ
1996 doğumlu oyuncuyu sezonun ilk yarısı boyunca takip ettirdiği belirtilen Fenerbahçe'nin, oyuncunun Almanya'dan ayrılma konusunda belirsizlik yaşaması nedeniyle beklemeye geçtiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin piyasa değeri 150 bin euro olarak görünen Türk asıllı oyuncu için kulübüyle anlaşma konusunda ise bir problem yaşamayacağı vurgulandı.
1,90'LIK ÖN LİBERO
Essen altyapısında yetişen ve 2015'te Dortmund altyapısına geçiş yapan Atakan, geçen sezon başında Holstein Kiel ile 2020'ye kadar geçerli bir sözleşmeye imza attı.
Ön libero pozisyonunda görev alan ve stoper de oynayabilen 1,90'lık, 22 yaşındaki oyuncu bu sezon kulübünde 10 maçta 442 dakika süre aldı ve 1 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın