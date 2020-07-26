Fenerbahçe'nin gündemindeki Perotti'ye sürpriz talip!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'nın orta saha oyuncusu Diego Perotti için flaş bir iddia gündeme geldi.



İtalyan basınının haberine göre; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ın 32 yaşındaki sol kanat oyuncusuna talip olduğu belirtildi.



FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ



Sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Perotti için Fenerbahçe'nin, oyuncuyla anlaşmaya vardığı ve kulübü Roma ile görüştüğü iddia edilmişti.



Bu sezon Roma ile 24 resmi maçta oynayan Diego Perotti, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.



