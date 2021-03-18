Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega için açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Moussa Marega için Porto Başkanı ve menajerden açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2021 17:35
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega için başkan Nuno Pinto'dan ve oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Pinto, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve menajerini Portekiz'e davet ettiklerini ifade etti.

Porto Başkanı, "Sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik, menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ PORTO AMA HER ŞEY OLABİLİR"

Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Fransa'da ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özel izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" dedi.

Bu sezon Porto'da 36 maçta görev alan Marega, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.