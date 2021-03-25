Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega "beklemeye geçti"

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Moussa Marega'nın menajeri, Porto ile görüşmeden başka kulüplere söz vermeyeceğini belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega 'beklemeye geçti'
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25 Mart 2021 16:15
Fenerbahçe'nin sezon sonunda kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Porto'nun hücumcusu Moussa Marega'nın menajeri Aziz Ben Aissa yeni açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki oyuncunun bitecek sözleşmesi için henüz bir görüşme yapmadıklarını söyleyen menajer, Porto ile görüşmeden başka takımlara da söz vermeyeceğini belirtti.

Porto yönetimiyle görüştükten sonra son kararlarını vereceklerini söyleyen menajer, "Şu anda maalesef pandemi nedeniyle Porto'ya gidemiyorum, kısa sürede bunu yapmayı umuyorum. Sözleşme uzatmak için henüz Porto ile görüşmedik. Telefonla görüşemeyiz çünkü yüz yüze görüşmeyi tercih ediyoruz, öyle daha iyi. Porto yöneticileri ile konuştuktan sonra ne yapacağımızı anlatacağım. Onlarla görüşmeden herhangi bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Porto'nun en önemli isimlerinden biri olan Malili oyuncu, 37 maça çıktı ve 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



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