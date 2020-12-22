Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Sokratis

Devre arasında defans hattına takviye yapması beklenen Fenerbahçe için Sokratis Papastathopulos gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Sokratis
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22 Aralık 2020 09:27
Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla penaltıya sebebiyet veren stoperlere sahip olan Fenerbahçe, ocak ayı öncesi yeni bir ismi listesine aldı.

Savunmadaki hataların ardından bu bölgeye takviye yapacak Fenerbahçe'nin hedefinde Yunan yıldız Sokratis Papastathopulos var.

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Arsenal'de kadroya giremeyen Sokratis için görüşme yaptığı iddia edildi.

Sezon sonunda sözleşmesinin biteceği İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan 32 yaşındaki stoperin gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Kariyerinde AEK, Genoa, Milan, Dortmund ve Arsenal formaları giyen Sokratis, Yunanistan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.









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