Fenerbahçe'nin gündemindeki isim: Jhonny Lucas

OYUNCUYA AVRUPA'DAN TALİPLER VAR

ORTA SAHADA İKİ YÖNLÜK BİR OYUNCU

Ali Koç ile birlikte gençleşme operasyonuna başlayan ve takımın yaş ortalamasını düşürmek adına hamleler yapan, Türkiye'den genç isimleri kadrosuna kattıktan sonra bu sefer de yurt dışında parlayan oyunculara gözünü çevirdi.Sarı-lacivertli yönetim, scout ekibinin çalışmaları ve Ersun Yanal'ın ekibinin de değerlendirmeleri sonucunda Brezilya ekiplerinden Parana'da forma giyen 18 yaşındakiiçin temasa geçme kararı aldı.Oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştiren Fenerbahçe, kulübü ile de kısa süre içinde temasa geçmek üzere planlarını yaptı.Parana'da orta sahada görev alan ve Brezilya futbolunun gelecek vadeden oyuncularından biri olarak gösterilen genç oyuncuyu Avrupa'da Juventus başta olmak üzere birçok takım da takip ediyor.Brezilya'dan Vasco da Gama takımının da bonservisini ya da bir kısmını almak için girişimlerde bulunduğu oyuncu, Avrupa'ya transfer olmaya daha sıcak bakıyor.Parana'da görev almaya başladığında defansif bir pozisyonda değerlendirilen oyuncu, maçlar ilerledikçe hocasından daha serbest bir rol kapmayı başardı.Oyunun iki yönünde de takımının önemli isimlerinden biri olan 18 yaşındaki 1,70'lık sağ ayaklı futbolcu, 22 karşılaşmada görev aldı ve 2 de gol attı.Brezilya U20 takımının formasını da hazırlık maçlarında 4 kez giyen Lucas, henüz resmi maçlarda milli olamadı.