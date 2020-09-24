Fenerbahçe'nin gözü Fabio Martins'te

Fenerbahçe, Portekizli sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut da 27 yaşındaki tecrübeli yıldızın alınması için yönetime baskı kuruyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin gözü Fabio Martins'te
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Eylül 2020 10:25
Fenerbahçe yeni bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti.

Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen sol kanat oyuncusu Fabio Martins'i kiralamak için için yoğun çaba sarfediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da bu oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok istediği öğrenildi.

Futbola 2006 yılında Porto altyapısında başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2013'te Desportivo Aves'e transfer oldu.

2014'te Braga B'ye 1 sezon sonra ise A takıma yükselen Fabio Martins, Paços Ferreira, Chaves ve Famalicao gibi takımlarda kiralık olarak oynadı. Martins'in günhncel piyasa değeri 7 milyon Euro.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için