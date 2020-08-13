Fenerbahçe'nin gözdesine Terim kancası

Fenerbahçe ile anılan Malang Sarr, Fatih Terim'in de dikkatini çekti.



Fenerbahçe ile anılan Malang Sarr, Fatih Terim'in de dikkatini çekti. Daha önce Sarr'ın bonservissiz bir oyuncu olduğu için kendilerine kalmayacağını düşünen Terim bu haber sonrasında Şükrü Hanedar'dan harekete geçmesini istedi. Harcama limiti düşük olan Fenerbahçe'nin teklifinden daha iyisini verebileceklerini söyledi.



Sarr için Terim'in bu hamlesi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir transferi yarışı başlatabilir.







