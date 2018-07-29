Fenerbahçe'nin gözdesi Reyes için resmi açıklama

FENERBAHÇE REYES İÇİN İLK TEKLİFİNİ İLETMİŞTİ!

'nin stoperdeki en büyük adaylarından olaniçin resmi bir açıklmaa geldi.ile sözleşme yenilemeyen ve serbest kalanile Fenerbahçe'nin yanı sıraveda ilgilenirken, oyuncunun menajeriaçıklamaladar bulundu.Bordeaux'nun Diego Reyes ilgisine sıcak baktıklarını dile getiren Matias Bunge, oyuncusunun Fransa Ligue 1'e gidebileceğinin sinyallerinisözleriyle verdi.Fenerbahçe de Diego Reyes için temaslarını sürdürürken, geçtiğimiz gün sarı-lacivertli ekibin ilk resmi teklifi yaptığı belirtildi.25 yaşındaki bonservisi elinde olan başarılı savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 2 resmi maçta görev aldı.