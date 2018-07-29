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Fenerbahçe'nin gözdesi Reyes için resmi açıklama

Fenerbahçe'nin savunmaya düşündüğü Diego Reyes için menajeri Matias Bunge'den önemli bir açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi Reyes için resmi açıklama
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29 Temmuz 2018 23:59
Fenerbahçe'nin stoperdeki en büyük adaylarından olan Diego Reyes için resmi bir açıklmaa geldi.

Porto ile sözleşme yenilemeyen ve serbest kalan Diego Reyes ile Fenerbahçe'nin yanı sıra West Ham, Wolves, Newcastle ve Bordeaux da ilgilenirken, oyuncunun menajeri Matias Bunge açıklamaladar bulundu.

Bordeaux'nun Diego Reyes ilgisine sıcak baktıklarını dile getiren Matias Bunge, oyuncusunun Fransa Ligue 1'e gidebileceğinin sinyallerini ''Bordeaux, Diego ile yakından ilgileniyor. Açıkçası o da Bordeaux'un projesini çok beğendi. Diego, Bordeaux Teknik Direktörü Gustavo Poyet'in kendisini istemesinden de çok memnun ve bunu çok önemsiyor'' sözleriyle verdi.

FENERBAHÇE REYES İÇİN İLK TEKLİFİNİ İLETMİŞTİ!

Fenerbahçe de Diego Reyes için temaslarını sürdürürken, geçtiğimiz gün sarı-lacivertli ekibin ilk resmi teklifi yaptığı belirtildi.

25 yaşındaki bonservisi elinde olan başarılı savunma oyuncusu geçtiğimiz sezon Porto formasıyla 2 resmi maçta görev aldı.



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