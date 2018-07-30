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Fenerbahçe'nin gözdesi Pjaca için açıklama

Fenerbahçe'nin de ilgilendiği oyuncular arasında yer alan Marko Pjaca'nın yeni adresi belli oluyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi Pjaca için açıklama
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30 Temmuz 2018 23:09
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Hırvat yıldız Marko Pjaca için menajerinden bir açıklama geldi.

Bonservisi Juventus'ta olan ve Fenerbahçe'nin de kiralamak istediği Marko Pjaca'nın menajeri Marko Naletic, transfer konusunda konuştu.

Pjaca ile Fiorentina ile görüştüklerini dile getiren Naletic, ''Juventus, Pjaca'ya Fiorentina için izin verebilir. Pjaca da Fiorentina'da oynamak istiyor'' ifadelerini kullandı.

Hırvat oyuncu için sarı-lacivertli ekip de temaslarını sürdürürken, İtalyan basının transferde Fiorentina'nın sona geldiğini haberlerine taşıdı.

Sampdoria'nın da ilgilendiği Marko Pjaca'nın Juventus ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



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