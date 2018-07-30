'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan Hırvat yıldıziçin menajerinden bir açıklama geldi.Bonservisi'ta olan ve Fenerbahçe'nin de kiralamak istediği Marko Pjaca'nın menajeri, transfer konusunda konuştu.Pjaca ile Fiorentina ile görüştüklerini dile getiren Naletic,ifadelerini kullandı.Hırvat oyuncu için sarı-lacivertli ekip de temaslarını sürdürürken, İtalyan basının transferde Fiorentina'nın sona geldiğini haberlerine taşıdı.Sampdoria'nın da ilgilendiği Marko Pjaca'nın Juventus ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.