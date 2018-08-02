Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Max Meyer, Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transfer oldu.
Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki Alman futbolcu, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.
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Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki Alman futbolcu, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.
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