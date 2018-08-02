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Fenerbahçe'nin gözdesi, İngiltere'ye transfer oldu!

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan Alman futbolcu Max Meyer, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi, İngiltere'ye transfer oldu!
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02 Ağustos 2018 22:05
Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Max Meyer, Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transfer oldu.

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki Alman futbolcu, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.

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