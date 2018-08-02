Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran, Premier Lig ekibi'a transfer oldu.Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile de anılan 22 yaşındaki Alman futbolcu, İngiliz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.